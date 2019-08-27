«رسائل تهديد» تنتهي بقتل شاب في جازان.. ومصادر «عاجل»: القاتل دهسه بسيارة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شاب دهسًا، في منطقة جازان، إثر خلاف مع آخر، وأوضحت المصادر أن «الحادثة المأساوية وقعت في إحدى قرى شرق محافظة أحد المسارحة بالمنطقة».

وبيَّنت مصادر «عاجل»، أن «الخلاف بين الطرفين، حدث، فجر اليوم، قبل أن تتطور المشكلة، وتنتهي بمقتل أحدهما دهسًا تحت عجلات سيارة»، ووفق المصادر «بدأت المشكلة بتبادل رسائل تهديد عبر أجهزة الجوال».

وقالت المصادر إن «الجاني، سعودي، عمره 22 عامًا، والمجني عليه مقيم، عمره 18 عامًا، وأن لديه معاملة للحصول على الجنسية السعودية»، وإثر تطور المشكلة بين الطرفين، التقيا في مكان عام بالقرية التابعة لمحافظة أحد المسارحة.

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ووفق مصادر «عاجل» فقد «نشبت مشاجرة بينهما، تطورت إلى التحام بالأيدي، قبل أن يقوم الجاني بالمسارعة إلى ركوب سيارة، ودهس المجني عليه تحت عجلاتها في مشهد – وصفته المصادر- بالمؤلم».

وباشرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -ممثلة في شرطة محافظة أحد المسارحة- الحادثة بعد تلقيها بلاغًا بالجريمة؛ حيث انتقلت فرق أمنية مختصة للموقع -بينها فرق من الأدلة الجنائية- واتخذت الإجراءات اللازمة.

وتم إلقاء القبض على الجاني وإيداعه قسم التوقيف بمركز الشرطة لأخذ أقواله وتسجيل اعترافاته، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه، كما قام الطبيب الشرعي بمعاينة جثمان المجني عليه قبل وضعها في ثلاجة الموتى بالمستشفى.

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