مفاجأة بشأن اختطاف عبير العنزي في تركيا

نفت مكتب والي إسطنبول، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير والأنباء التي تحدثت عن اختطاف سائحة سعودية في إسطنبول بظروف غامضة، مؤكدًا انها غادرت عائلتها طواعية، ولا يوجد أي جريمة في فترة غيابها.

وأصدر المكتب بياناً قال فيه، "إن زوج السائحة أبلغ الشرطة التركية في منطقة الفاتح بوسط مدينة إسطنبول، يوم 15 أغسطس/آب بأن زوجته اختفت في اليوم السابق، لتبدأ عمليات البحث عنها بالتنسيق مع القنصلية السعودية في إسطنبول".

وأوضح البيان أن التحقيقات والتحريات أثبتت أن السائحة تركت زوجها وأولادها دون إكراه، وتم الوصول إليها يوم أمس الاثنين، لتؤكد أنها تركت عائلتها طواعيةً، ولم تدعي على أي شخص، وأنه لا توجد ظروف تشكل جريمة جنائية“.

ويعتبر هذا هو أول تعليق رسمي على الحادثة بعد يوم من بيان صدر عن السفارة السعودية في أنقرة، قال إنه تم الوصول للمواطنة السعودية عبير العنزي، واصفاً إياها بالمختفية، ودون أن يشير لكونها كانت مختطفة.

وقالت السفارة في بيانها، إنها عثرت على المواطنة عبير العنزي بصحة جيدة بعد أن شكلت فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية منذ تلقيها بلاغا باختفاء عبير العنزي، قبل أن تتكلل تلك الجهود بالوصول للمواطنة التي تعمل السفارة والقنصلية في إسطنبول على تسهيل عودتها للمملكة.