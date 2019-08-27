نشر الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، تغريدة ساخرة وصفها بعض متابعيه بأنها جارحة ومسيئة للفتيات.

وقال الأمير خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”،: “أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب”. وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير ، ووصف بعض المتابعين بأنها محرجة للفتيات ومسيئة لهن .

وفي وقت لاحق نشر الأمير تغريدة أخرى تضمنت اعتذارا بشكل ساخر قال فيها: “أعتذر لكل رجُل هزّه هذا التغريدة وجرحه، لم أعلم أبداً بأنني جرحة (روحه الأنثوية الـمُكبّلة بداخل جسده) وبات يكتب صارخاً ومغرداً وشاتماً لي بأنني أهنت (ركبته الخيالية الأنثوية بداخله) ولكن أريدكم بأن تعلمون بأنني أخ لكم ممازحاً في فضاء تويتر (نوسع صدورنا مع بعض) شاكرا حسن أستماعكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يعتذر بعد نشر تغريدة ساخرة عن ركب النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.