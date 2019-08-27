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. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية عبير العنزي في اسطنبول.

وأظهر المقطع قيام الخاطف بالتفاوض مع شقيقها لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحها فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وكانت السفارة السعودية بتركيا،أعلنت العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

وقالت السفارة في بيان لها أنه ومنذ تلقيها البلاغ في اليوم الأول للواقعة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية .

وأضاف البيان “وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019 وهي بصحة جيدة”.

واختتمت السفارة بيانها “وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت”.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لحظة القبض على خاطف 《عبير العنزي》 في #تركيا وهو يتفاوض مع شقيقها من أجل الفدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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