السعودية اليوم / محافظ الزلفي يلتقي مدير تعليم المحافظة ويطلع على مشروع الطفولة المبكرة



الزلفي 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي, مدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي والوفد المرافق له.

واطلع المحافظ على التقرير الخاص بمشروع الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1441 هـ ، واستمع لشرح وافٍ عن آلية تنفيذه في مرحلته الأولى والخطط التي تنفذ بهذا الخصوص.

من جهته أوضح الطريقي أنه تم اعتماد مدارس الطفولة المبكرة في مرحلتها الأولى في خمس مدارس هي (الروضة العاشرة والروضة الثانية والروضة الثامنة عشرة والابتدائية الثالثة وابتدائية الروضة) بحيث تبدأ الدراسة في هذه المدارس ابتداءً من الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

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16:41ت م

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