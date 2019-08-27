

المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

شارك عدد من الجهات الأهلية بالمدينة المنورة في مبادرة "ليش نجازف" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

وقدمت الجهات المشاركة عددًا من العروض المتنوعة تضمنت تقديم خصومات لعملائها ومنح عدد من الدورات والجوائز للمتفاعلين مع الحملة.

وأوضح المشرف على المبادرة مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد الدكتور خالد العتيبي, أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي, وتعزيز ونشر ثقافة السلامة في المجتمع.

ولفت العقيد العتيبي الانتباه إلى مخاطر المجازفة وبعض السلوكيات الخاطئة, واستثارة الوعي لدى الأسر للقيام بدورهم حيال هذه السلوكيات، مُشيرًا إلى أن مشاركة الجهات من القطاع الخاص يأتي إيمانًا منهم بأهمية التوعية ودورهم في المشاركات المجتمعية الهادفة, مفيدًا أن هناك العديد من الأنشطة والبرامج المصاحبة لهذه الحملة التي ستستمر بعون الله تعالى لمدة ثلاثة أشهر.

// انتهى //

16:40ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جهات أهلية بالمدينة المنورة تُشارك في مبادرة "ليش نجازف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.