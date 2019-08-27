السعودية اليوم / نائب وزير التعليم يستقبل رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي في مقر الوزارة, رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا, بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال التعليم والتدريب لمنسوبي الهيئة وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية من الكوادر البشرية والتخصصات الدراسية المطلوبة.

// انتهى //

16:26ت م

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