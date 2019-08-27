السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة



حائل 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة بصالة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة اليوم, جلسة المجلس الثالثة في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1440 / 1441 , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء المجلس.

ورفع سموه في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وأهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج, مشيداً بما تحقق من نجاحات خلال هذا العام, داعياً الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وأن يكون العام القادم عام خير وبركة.

وحث الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز - بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد - , أولياء أمور الطلبة على أن يكونوا عوناً لأبنائهم الطلاب بالجد والمثابرة, مشيداً بدور المعلم والطالب في نجاح مسيرة التعليم.

من جهته أوضح الأمين العام مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالله البدران, أن المجلس استعرض ما صدر من قرارات من مجلس المنطقة في قطاع النقل والمياه خلال المرحلة الماضية.

وأفاد المهندس البدران أن المجلس اطلع على مشاريع إدارة النقل والمتمثلة بالمشاريع الجاري تنفيذها منها المشاريع المتناسبة في التنفيذ مع الجدول الزمني البالغة 16 مشروعاً بإجمالي بلغ 1.4 مليار ريال والمشاريع المتعثرة وعددها 2 بإجمالي بلغ 36 مليون ريال والمشاريع المسحوبة والجاري طرحها وترسيتها بعدد 6 مشاريع وبإجمالي بلغ 505 ملايين ريال حيث بلغ إجمالي المشاريع 36 مشروعاً بإجمالي اعتمادات أكثر من 2 مليار ريال .

وبين أن المجلس اطلع على سير مشاريع قطاع المياه التي شملت 55 مشروعاً يجري تنفيذها بمبلغ إجمالي 3.9 مليارات ريال منها 14 مشروعا يتناسب تنفيذها مع الجدول الزمني بمبلغ 688 مليون ريال وعدد 2 مشروع متعثر بإجمالي 45 مليون ريال تم معالجة بعض العوائق التي تواجهها و 22 مشروعاً بمبلغ 1.6 مليار ريال تم سحبها وجارٍ طرحها وترسيتها بعد أن تم سحبها من المقاول الأول .

وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس عدداً من القرارات والتوصيات.

// انتهى //

16:23ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.