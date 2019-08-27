السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يكرم فريق عمل توزيع المقررات



ينبع 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

كرّم مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي أمس, فريق عمل توزيع وترحيل المقررات الدراسية بعد اكتمال توزيع وتسليم المقررات الدراسية الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنسبة 100 ‎%‎ إلى مدارس المحافظة "بنين – بنات", بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالعزيز القرافي وأمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

واطلع العقيبي على تقرير آلية توزيع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية التي ترتبط بتسجيل الطلبة وخطوات التوزيع وفق الإرساليات التي ترد من الوزارة, مؤكدًا وصول المقررات في وقتها المحدد.

وقدم شكره لإدارة المستودعات، ولمشرف المقررات ولفريق العمل، ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم نظير جهودهم المبذولة وتعاونهم أثناء إجازاتهم في تحقيق الإنجاز المطلوب وفق الخطة الزمنية المعتمدة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

من جانبه أوضح مدير التخطيط والمعلومات جمعة الجباري أن عملية ترحيل المقررات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تمت وفق خطة معتمدة تهدف إلى ترحيل المقررات من المستودعات للمدارس في وقت مبكر من أجل انطلاقة جادة من اليوم الأول.

// انتهى //

16:21ت م

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