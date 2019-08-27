السعودية اليوم / "البيئة" تعلن انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر



جدة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انطلاق موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، حيث سيبدأ الموسم في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.

وأوضح مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع، أن حظر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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16:16ت م

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