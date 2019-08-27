السعودية اليوم / المهندس البيز يلتقي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ، في مقر المركز بالرياض اليوم، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن لورينت بوكيرا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة بين المركز وبرنامج الغذاء العالمي.

وثمن لورينت بوكيرا الشراكة الإيجابية بين المركز والبرنامج لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني متطلعًا لتعزيزها.

//انتهى//

16:08ت م

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