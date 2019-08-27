السعودية | وفاة والد الاعلامي علي بن عبده الجبيلي اثر أزمة قلبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:20 مساءً, 27 أغسطس 2019 م جازان - فضة عطيف انتقل الي رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم الثلاثاء الشيخ عبده بن علي الجبيلي أحد أعيان محافظة صامطه وذلك إثر نوبة قلبيه.

والفقيد والد كلا من الأستاذ يحي بن عبده الجبيلي مدير شئون الموظفين بمستشفى صامطه سابقا

والإعلامي علي بن عبده الجبيلي مدير إدارة الإستثمار والسياحه بإمارة المنطقه

وشقيق الأديب المعروف الشيخ يحي بن علي الجبيلي مدير عام الشؤون الماليه والإدارية بالأمن العام سابقا وأخ كلا من يحي جبيلي بمركز الموسم

وعبدالرحمن الجبيلي ببلدية الموسم وصالح بإدارة المجاهدين بجازان وخال د. عبده محمد عواجي.. ود. على محمد عواجي رئيس قسم السياحه والآثار بجامعة جازان.

وسيصلى عليه بعد صلاة عصر غد الأربعاء والدفن بمقبرة الجراديه الغربيه.

ويستقبل ذويه العزاء في استراحة بلدية محافظة صامطه.

و”المناطق ” تدعو الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانالله وانا اليه راجعون

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