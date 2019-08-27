صور.. استعادة 20 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ عبس المجاردة

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

أوقفت بلدية محافظة المجاردة اليوم تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي بمركز عبس التابع للمحافظة.

Advertisements

وأوضح محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.