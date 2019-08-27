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منع الطهي والمباخر في مدارس الشرقية

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2019-08-27

منع الطهي والمباخر في مدارس الشرقية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

قررت إدارة تعليم المنطقة الشرقية منع الطهي في المدارس واستخدام المباخر وأسطوانات الغاز وأي مواد تساعد على الاشتعال.

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وقالت الإدارة في بيان مقتضب لها: تعليم الشرقية يشدّد على منع الطهي في المدارس واستخدام المباخر وأسطوانات الغاز وكافة المواد القابلة للاشتعال كالأقمشة والستائر وسعف النخيل.

كما أكد تعليم الشرقية على السماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فوراً وتسهيل مهمتهم دون تأخير.





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