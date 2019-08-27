شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف عن منزل لتخزين الممنوعات خارج نطاقها الجغرافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

في عملية نوعية نفّذتها الجمارك السعودية في جسر الملك فهد كانت خارج الموقع الجغرافي للجسر غير انها تمت بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في المنطقة الشرقية وذلك بعد تتبع خيوط قضية تهريب ضُبطت في جمرك جسر الملك فهد دلت على منزل يستخدم كمستودع لتخزين الممنوعات. عملية الضبط والتفتيش تمت خارج الدائرة الجمركية لجسر الملك فهد تمت عقب احباط محاولة تهريب مواد ممنوعة على الجسر استدعت اجراء عمليات تحقيق و جمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة والتي اسهمت في توفر أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام.

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وأسفرت هذه العملية عن ضبط (304) كيلوجرامات من ثمار القورو المحظورة، بالإضافة إلى (173) زجاجة عطر من الماركات المقلدة، وكمية من التنباك بلغت (57) كيسًا، كانت جميعها مجهزة للبيع، بالإضافة إلى لوحتيْ مركبات، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وسندات قبض. وكشف وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك، محمد العلي النعيم سيناريو العملية والتي تمت بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة تم إحباطها مؤخرًا في جمرك جسر الملك فهد؛ حيث توفرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام؛ الأمر الذي استدعى تكوين فريق من الجمرك والتنسيق مع الجهات المختصة؛ للقيام بعملية تفتيش المنزل الذي عُثر بداخله على تلك المواد التي تم ضبطها؛ مبينًا أنه تم أيضًا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالمملكة.

وقال النعيم: «العملية تمت خارج الدائرة الجمركية وفقًا لنظام الجمارك الموحد الذي نص على أنه يحق لموظفي الجمارك في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة -وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة- تفتيش أي بيت أو مخزن أو محل وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة».

و أضاف وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك: «بناءً على المعلومات التي يتم تبادلها مع الجانب في دولة البحرين من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (رايلو)، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الأشخاص المضبوطين، تَبَيّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين».