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وعد مشروع القدية، من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم، بتوفير أجواء من المرح والمتعة والإثارة والتشويق غير المسبوقة في المملكة والمستوحاة من الثقافة السعودية؛ وذلك من خلال "6 فلاجز القدية".
وكانت شركة القدية للاستثمار "QIC"، قد أعلنت أمس، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يُعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضِمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وقال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار؛ نعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي.
وأضاف: الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 03:53 PM
في ظل أجواء من المرح والتشويق غير المسبوقة في المملكة
وعد مشروع القدية، من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم، بتوفير أجواء من المرح والمتعة والإثارة والتشويق غير المسبوقة في المملكة والمستوحاة من الثقافة السعودية؛ وذلك من خلال "6 فلاجز القدية".
وكانت شركة القدية للاستثمار "QIC"، قد أعلنت أمس، عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يُعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضِمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.
وقال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار؛ نعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي.
وأضاف: الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى.
، "القدية": نعدكم بمتعة وإثارة وبنكهة سعودية في "6 فلاجز" ،
المصدر : الخليج 365
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