، غبار وأمطار يجتاحان جازان.. و"المدني" يحذر من تجمعات المياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - انعدام الرؤية أجبر قائدي المركبات بالطريق الدولي على التوقف

تشهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، بالتزامن مع موجة غبار شديد عمّت عدداً من المحافظات الساحلية وحدت من الرؤية وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف نظراً للانعدام التام للرؤية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.