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أوكلت إدارة تعليم الليث تشغيل المقاصف المدرسية، بمدارس المحافظة لهذا العام، لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء، في خطوة داعمة لهذه الفئة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
وطالب مدير تعليم محافظة الليث الدكتور زكي الحازمي، قائدي وقائدات المدارس بالمحافظة، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتشغيل المقاصف المدرسية.
وجاء في التعميم الذي أصدره مدير تعليم الليث لجميع مدارس المحافظة بنين وبنات، أنه بناءً على الاتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة وإدارة التعليم بمحافظة الليث، يرجى الاطلاع وتسهيل إجراءات التعاقد مع مستفيدي الضمان الراغبين في تشغيل المقاصف المدرسية لهذا العام وفق الضوابط والشروط.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 03:39 PM
في خطوة داعمة لهم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أوكلت إدارة تعليم الليث تشغيل المقاصف المدرسية، بمدارس المحافظة لهذا العام، لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء، في خطوة داعمة لهذه الفئة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
وطالب مدير تعليم محافظة الليث الدكتور زكي الحازمي، قائدي وقائدات المدارس بالمحافظة، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتشغيل المقاصف المدرسية.
وجاء في التعميم الذي أصدره مدير تعليم الليث لجميع مدارس المحافظة بنين وبنات، أنه بناءً على الاتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة وإدارة التعليم بمحافظة الليث، يرجى الاطلاع وتسهيل إجراءات التعاقد مع مستفيدي الضمان الراغبين في تشغيل المقاصف المدرسية لهذا العام وفق الضوابط والشروط.
، مستفيدو الضمان الاجتماعي سيشغلون مقاصف مدارس الليث ،
المصدر : الخليج 365
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