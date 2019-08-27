خدمات أبشر الإلكترونية | الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

نقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال طريقة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج برقم الهوية الوطنية والرقم السري من موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية، حتى يستطيع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية التعرف على معلومات مرتبطة بدخولها إلى المملكة العربية السعودية القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة لهذا العام؛ حيث تمنع السلطات القائمة على وزارة الحج المواطنين الذين قاموا بالحج والعمرة منذ فترة قريبة لا تتعدى خمس سنوات، وهو سبب من ضمن الشروط التي وضعتها وزارة الحج على راغبي الحج، نتابع للتعرف على خطوات الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

خطوات الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

يجب علي كل من يرغب في أداء مناسك الحج والعمرة الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية لمعرفة كافة التفاصيل، ولهذا فيما يلي نطلعكم بطريقة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج إلكترونيا: