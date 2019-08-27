أبشر الجوازات| الاستعلام العام عن طريقة التأمين الصحي للمقيمين فقط

الآن أصبحت جميع الهيئات في المملكة العربية السعودية تشترط تقديم خدمات التأمين الصحي على جميع المقيمين وعوائلهم الذين يعملون في القطاع الخاص، وأصبحت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تقدم خدمات التأمين الصحي لموظفيها السعوديين، وأصبحت السلطات السعودية تشترط تجديد الاقامة بتجديد التأمين الصحي، وبالتالي لابد من الاستعلام على التأمين الصحي من قبل المقيمين وتسهيلا على هؤلاء المقيمين قدمت كثير من المؤسسات خدمات إلكترونية، ومنها الاستعلام عن التأمين الصحي لتوفير وقتهم وتقليل العناء الذي يواجهونه، نتابع معكم للتعرف على خطوات الاستعلام العام عن طريقة التأمين الصحي للمقيمين فقط.

الاستعلام العام عن طريقة التأمين الصحي للمقيمين فقط

بعد صدور نظام التأمين الصحي التعاوني في المملكة أعلنت المديرية العامة للجوازات عن لزوم الربط بين تجديد الاقامة وتجديد التأمين الصحي، وسنعرض لكم الآن كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي برقم الاقامة عن طريق خدمة أبشر الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وهي كالتالي: