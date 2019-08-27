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يتقدمهم أمير تبوك.. جموع غفيرة تشيع الشيخ سداد الفاخري
متابعات الخليج 365 - واس
أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, صلاة الميت في جامع الوالدين بتبوك على الشيخ سداد بن محمود الفاخري أحد أهالي المنطقة -رحمه الله- .
وبعد أداء الصلاة قدم أمير المنطقة العزاء لأبناء الفقيد وأسرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، معدداً مناقب الفقيد وأعماله الخيرية.
من جهته أعرب عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري نيابة عن أفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على مشاركتهم هذا المصاب ومتابعته حالته المرضية حتى توفاه الله، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.
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