الحالة الاجتماعية .. هل تؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة أن تتطابق الحالة الاجتماعية في البيانات المسجلة على الموقع مع الحالة الاجتماعية المسجلة لدى الأحوال المدنية حتى لا يتأثر الدعم.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطن قام بتغيير حالته الاجتماعية عبر الموقع فقط بالقول: لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية لا بد من التوجه إلى الحساب ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب ثم اختيار قسم بيانات عامة وتعديل الحالة الاجتماعية ثم تقديم الطلب إلى المراجعة.

وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الالتزام باطلاع البرنامج على كافة التغيرات التي تطرأ على الدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين .. حتى لا يتم وقف الدعم بسبب تناقض البيانات المسجلة مع البيانات الرسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.