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2019-08-27 الفيصل يتعرف على خطط النيابة العامة بمكة المكرمة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.

واستمع سمو الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال النيابة خلال موسم حج العام الحالي ، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

فيما هنأ الوردي، سمو أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم حج هذا العام الذي جاء بتوفيق الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات، والمتابعة الدائمة لسمو أمير مكة المكرمة للأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كافة.









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