البلديات ردًا على “المواطن”: مسلخ خميس مشيط مزود بكاميرات ولم ترد أية بلاغات

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البلديات ردًا على “متابعات الخليج 365”: مسلخ خميس مشيط مزود بكاميرات ولم ترد أية بلاغات
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ردها على “متابعات الخليج 365” بخصوص ما نُشر بتاريخ 30 /8 /1440هـ تحت عنوان “4 ساعات انتظار لاستلام الذبائح بمسلخ خميس مشيط”، أن هذه الإدارة تلقت خطاب بلدية خميس مشيط والمتضمن بأنه لم يرد البلدية أي بلاغ من هذا النوع على منطقة البلاغات 940 ولا على مشرف البلدية المتواجد بالمسلخ.
وأضافت أنه لم يتم ملاحظة ما ورد في الخبر حول انتظارهم مدة 4 ساعات لاستلام الذبائح.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن المسلخ مزود بكاميرات رقابية على مدار 24 ساعة.
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