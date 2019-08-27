وزارة البلديات ردًا على “المواطن”: تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين

2019-08-27

وزارة البلديات ردًا على “متابعات الخليج 365”: تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ردها على “متابعات الخليج 365” بخصوص ما نشر بتاريخ 7 /11 /1440هـ تحت عنوان “مخالفات في مطاعم مهرجان المعارض بأبها”، أن هذه الإدارة تلقت خطاب أمانة منطقة عسير والمتضمن أن المختصين بإدارة الرقابة الصحية بالأمانة يقومون بجولات تفتيشية على موقع مهرجان أبها للتسوق وغيره من المواقع.

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وأضافت أن هذه الجولات تأتي للتأكد من التزام كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة بالاشتراطات الصحية المطلوبة لكل نشاط وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط عدة مخالفات أثناء جولات المراقبين على المهرجان وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.