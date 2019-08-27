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بلدي تبوك يناقش تشكيل لجنة مرورية ومشاريع السفلتة
طلب إيضاح الأمانة حيال توقف إيصال الكهرباء لحي دمج
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الخمسين مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي.
وبدأ المجلس اجتماعه بدراسة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال وقد ناقش المجلس الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس بخصوص إزالة الجزيرة الوسطية بطريق أبو بكر الصديق الفاصل بين حيي الورود والمروج.
وقد قرر المجلس تشكيل لجنة للسلامة المرورية من المجلس البلدي لرصد التقاطعات ومخارج ومداخل بعض الطرق التي تشكل خطراً على السلامة المرورية لرفعها للأمانة.
كما ناقش المجلس حاجة شوارع الأحياء الجنوبية للصيانة والسفلتة وقد طلب المجلس من وكالة الخدمات بالأمانة تقديم عرض مرئي للمجلس عن مشاريع السفلتة في مدينة تبوك.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة شكوى سكان حي دمج بخصوص إيقاف إطلاق التيار الكهربائي للمنازل حيث طلب المجلس إفادة الأمانة حول هذا الموضوع لمناقشته في الاجتماع القادم.
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