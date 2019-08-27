إنهاء 3454 بلاغًا و773 طلبًا لتصفية مستحقات عاملين متوفين هذا العام بالرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 3454 شكوى تقدم بها الوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من مبرراتها خلال هذا العام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

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وأكد “السيالي”، أن عقوبة البلاغات الكيدية غرامة بمبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد البلاغات الكيدية، مشيرًا إلى أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد أن يعود لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، مؤكدًا أنه في حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام باستثناء تجديد الرخص والغرامة بمبلغ 20 ألف ريال، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات باستثناء تجديد الرخص.

يذكر أن طلبات تصفية مستحقات المتوفين الواردة لإدارة العلاقات العمالية بلغت 773 طلبًا تم الانتهاء منها، كما يوجد في الإدارة قسم نسائي لاستقبال بلاغات التغيب وإصدار تصاريح عمل لبعض المهن.