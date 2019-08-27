احتكاك طفيف بين طائرتين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشف مكتب تحقيقات الطيران، في بيان اليوم (الثلاثاء)، عن احتكاك طفيف بين طائرتين، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وأوضح المكتب، في بيان، أنه تلقى عند الساعة الرابعة والنصف من فجر (الاثنين) 26 أغسطس بلاغا عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينغ 777 التي كانت متوقفة في موقفها.

وبين المكتب أن الاحتكاك أسفر عن ذلك أضرار طفيفة، مؤكدا أنه باشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيدا لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.