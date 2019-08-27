، جوجل تتخلى عن الحلوى.. وتجهز مفاجأة مدوية بعد أيام ،

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كشفت تقارير إخبارية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخص نظام تشغيلها "أندرويد".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن جوجل، قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد.
وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحًا بدءًا من يوم 3 سبتمبر المقبل.
كما أنه سيكون محصورًا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بالشركة الأمريكية، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 إيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".
ولم تكشف التقارير حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها "أندرويد 10" الجديد؛ ولكن اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة "مفاجأة مدوية" لكل عشاق هواتف "أندرويد".
جوجل تتخلى عن الحلوى.. وتجهز مفاجأة مدوية بعد أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-27
كشفت تقارير إخبارية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخص نظام تشغيلها "أندرويد".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن جوجل، قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد.
وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحًا بدءًا من يوم 3 سبتمبر المقبل.
كما أنه سيكون محصورًا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بالشركة الأمريكية، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 إيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".
ولم تكشف التقارير حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها "أندرويد 10" الجديد؛ ولكن اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة "مفاجأة مدوية" لكل عشاق هواتف "أندرويد".
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
01:28 PM
تقارير إخبارية: الموعد 3 سبتمبر القادم
كشفت تقارير إخبارية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخص نظام تشغيلها "أندرويد".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن جوجل، قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد.
وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحًا بدءًا من يوم 3 سبتمبر المقبل.
كما أنه سيكون محصورًا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بالشركة الأمريكية، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 إيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".
ولم تكشف التقارير حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها "أندرويد 10" الجديد؛ ولكن اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة "مفاجأة مدوية" لكل عشاق هواتف "أندرويد".
، جوجل تتخلى عن الحلوى.. وتجهز مفاجأة مدوية بعد أيام ،
المصدر : الخليج 365
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