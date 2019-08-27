، "أحوال مكة" تستقبل طالبات الثانوية ضمن حملة "هويتي انتمائي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في سياق التوعية بأهمية استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية

أعلنت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أن مكاتبها النسائية بالمنطقة بدأت استقبال طالبات مدارس الثانوية، ضمن حملة "هويتي انتمائي" الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

وقالت: المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة بدأت باستقبال طالبات المدارس الثانوية خلال الفترة المسائية وبدون موعد ابتداءً من تاريخ 17/ 12/ 1440هـ، وخصصت مكاتب جدة (1، 2، 3) ومكاتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة (1، 2) ومكتب الطائف الرئيس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، بينما ستفتح بقية مكاتب المنطقة ابوابها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً.

يأتي ذلك حرصاً من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للطالبات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن، وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهن بالخدمات المقدمة لهن.