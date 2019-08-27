الاستعلام عن وصول العمالة والزائرين عبر منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية

يمكن بسهولة الآن الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر الإلكترونية من أجل تسهيل وتسريع الخدمات الحكومية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بإدراج خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية سواء كان ذلك للوافد للعمل بواسطة رقم الإقامة، أو كان ذلك للمواطن السعودي وهو يكون بواسطة رقم الهوية الوطنية، ومن خلال ما يلي نتابع معكم ونعرض لكم الان الخطوات التفصيلية للاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.
خطوات الاستعلام عن وصول العمالة والزائرين
- يتم الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية وهذا بتسجيل الدخول إما برقم الهوية أو بإسم المستخدم في حالة وجود حساب، أو يتم عمل حساب للدخول.
- يتم النقر على أيقونة خدمات إلكترونية ومنها يتم اختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات أيقونة خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.
- تظهر لك صفحة عليك قراءتها جيدا لملء البيانات الشخصية الخاص بك وهي تشمل رقم الهوية الوطنية الكفيل أو صاحب العمل وأيضا كتابة تاريخ الميلاد.
- يظهر لك في آخر الصفحة رمز مرئي عليك إعادة كتابته في مكانه الصحيح بعد ذلك اضغط أيقونة بحث لتظهر لك نتيجة الاستفسار عن وصول العمالة.
- تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بوصول العمالة وموعد الوصول ومكان المنفذ الجوي الذي يتم الوصول من خلاله.