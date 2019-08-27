الاستعلام عن وصول العمالة والزائرين عبر منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية

يمكن بسهولة الآن الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر الإلكترونية من أجل تسهيل وتسريع الخدمات الحكومية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بإدراج خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية سواء كان ذلك للوافد للعمل بواسطة رقم الإقامة، أو كان ذلك للمواطن السعودي وهو يكون بواسطة رقم الهوية الوطنية، ومن خلال ما يلي نتابع معكم ونعرض لكم الان الخطوات التفصيلية للاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

خطوات الاستعلام عن وصول العمالة والزائرين