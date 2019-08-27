“أبشر” الجوازات كيفية الاستعلام العام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

أتاحت بوابة أبشر الجوازات وزارة الداخلية السعودية لجميع المواطنين السعوديين وأيضا جميع المقيمين على الأراضي الحجازية خدمة الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عن طريق رقم الاقامة فقط للمغتربين وبرقم الهوية الوطنية للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة وفرتها المملكة العربية السعودية الكترونيا للمواطنين من بين خدمات أبشر لتسهيل استخراج التأشيرات الخاصة بهم سواء كانت مفردة او متعددة وتوفير وقتهم ومجهودهم وسرعة إنجاز المهام وتخفيف الضغط على موظفي الجوازات، ونعرض لكم الان الخطوات التفصيلية الاستعلام عن حالة التأشيرة الكترونيا من خلال بوابة أبشر عبر السطور التالية، فقط تابعونا للتعرف على المزيد.

خطوات الاستعلام العام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة