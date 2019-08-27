نتائج وظائف وزارة العدل 1440 السعودية Ministry of Justice .. طباعة بطاقة التقييم لوظائف سلم رواتب...

أخبار وظائف وزارة العدل، نتابع من جديد وباستمرار من خلال عرب نيوز لآخر الأخبار المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، حيث نتطرق إلى كافة الأخبار التي تهم المواطن السعودي، ومن بين تلك الأخبار الهامة، اعلان وزارة العدل السعودية عن مجموعة من الفرص الوظيفية للرجال والسيدات، ممن يشملهم سلم الرواتب، على الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، وظائف وزارة العدل 1440.

قامت وزارة العدل السعودية بدعوة 593 من المتقدمين لوظائف وزارة العدل السعودية، والتي تم الاعلان عنها في رمضان الماضي، من أجل اجراء المقابلة الشخصية والتقييم، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة العدل والموجود داخل المقال، وطباعة البطاقة الخاصة لدخول التقييم، والخاصة بالمكان والموعد الخاص بالتقييم، على أن تبدأ التقييمات والمقابلا ت الشخصية، اعتبارا من يوم الأحد 1 محرم 1441هـ.

وظائف وزارة العدل 1440

أعلنت وزارة العدل السعودية عن توافر مجموعة من الشواغر الوظيفية لكلا من الرجال والنساء، للعمل في وظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، ممن يشملهم سلم الرواتب التابع للخدمة المدنية، على المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، كما أعلنت أن التقديم لوظائف وزارة العدل متاح اعتبارا من يوم الإثنين 19 ذو القعدة 1440 وتستمر إلى الخميس 22 ذو القعدة 1440.

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نتائج وظائف وزارة العدل 1440

كما بينت وزارة العدل السعودية أن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج وظائف وزارة العدل 1440، هو رابط وزارة العدل السعودية 1440 من هنا.

شروط التقديم لوظائف وزارة العدل

سلامة البنية وقوتها وسلامة الحواس والأعضاء للمتقدمين لوظائف الأمن والسلامة والقدرة على استخدام وسائل الدفاع عن النفس.

.لابد من حصول الموظف على التقويم الوظيفي بتقدير جيد ولن يقبل ما دون ذلك، وعدم عقابه بالحرمان من علاوة أو الخصم من الراتب خلال 10 أيام من عمله.

تقديم المستندات الدالة على المؤهل من خلال تحمبلها على الرابط ، وقرار المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

ألا يكون المتقدم عسكريا، يقوم بتأدية الخدمة العسكريه.

لا يتم السماح للموظف التقديم في حالة كف اليد أو المحاكمة أو التحقيق.

على المتقدم أو المتقدمة تحديد 3 رغبات في نطاق المتقدم/ـة لوضعها في الإعتبار حال توافر وظائف بها أو عند توافر وظائف نسائية بها.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل السعودية

وثيقة التخرج للحاصلين على المؤهلات من داخل المملكة

قرار معادلة الجامعات للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة السعودية

شهادة الخدمة العسكرية. شهادة الأمن والسلامة، بحيث تم تسجيلها سابقا بالتأمينات الإجتماعية.

وقد نوهت وزالرة العدل عن تقديم المرفقات الوارد ذكرها وتحمبلها على طلب التقديم وقت التسجيل، وأي طلب خالي من تلك المرفقات لن يتم النظر إليه، كذلك تقديم المرفقات الغير صحيحة

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تحديث: تواصل عمليات التقديم لوظائف وزارة العدل السعوديه طبقا للمواعيد المقررة عبر رابط الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية.