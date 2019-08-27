«ناقل»: فتح التسجيل في برنامج «طريقك» الوظيفي بـ«دخل يومي مميز»

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أعلنت شركة «ناقل إكسبرس»، اليوم الثلاثاء، فتح التسجيل في البرنامج الوظيفي «طريقك» للعمل الجزئي، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للسعوديين بالحصول على دخل إضافي مميز وبوتيرة يومية.
وحددت الشركة عددًا من الشروط تتمثّل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 21 سنة، وأن يكون مالكًا أو مفوضًا لسيارة موديل 2008 فأعلى.
وأوضحت الشركة مميزات هذه الفرص، وهي مرونة في أوقات العمل، ومرونة في عدد الشحنات، واستلام المبلغ المستحق يوميًّا ويُقدَّر حسب عدد الشحنات التي يتم تسليمها، والتوظيف فورًا في حال اكتمال الشروط اللازمة، ولا يشترط خبرة ولا يشترط مؤهل علمي محدد. ويحق للمسجلين في التأمينات الاجتماعية الانضمام إلى البرنامج.
وتشمل الوثائق المطلوبة عند التقديم، نسخةً من الرخصة، والهوية الوطنية، ونسخة من استمارة السيارة.
وأشارت إلى أن التقديم والمقابلات الشخصية في مقر الشركة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا مع اصطحاب الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه بعد غدٍ الخميس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.