السعودية: الأحوال المدنية تمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة

أعلنت دائرة الأحوال المدنية السعودية اليوم الثلاثاء قرارها بمنع تسجيل بعض الأسماء في سجلات الشؤون المدنية.

وتضمنت الأسماء الممنوعة من التسجيل في الأحوال المدنية السعودية الأسماء التي تخالف الشريعة الإسلامية والأسماء المركبة والتي تحمل عبارات إضافية أو الألقاب.

وأكدت الخدمة المدنية عبر حسابها الخاص على تويتر إعلان الأسماء النظامية بقرار من وزارة الداخلية السعودية:" يجب أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا نسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل "الشريف والسيد والحاج".

كما تضمن قرار المنع تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل قمر الزمان ومحمد خالد إلى جانب الأسماء المخالفة للشريعة مثل "عبد الرسول" و"عبد اللات"، بحسب "روسيا اليوم".