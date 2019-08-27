تلقى مكتب تحقيقات الطيران عند الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس (الاثنين)، بلاغا عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 300 أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لهما مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينغ 777 التي كانت متوقفة في موقفها، حيث نتج عن ذلك الاحتكاك أضرار طفيفة.
هذا وقد باشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيدا لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر احتكاك بين طائرتين في مطار جدة .. ومكتب تحقيقات الطيران يباشر الحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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