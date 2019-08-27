“فاسقه وخارجة عن التربية”.. سائقة سعودية في “أوبر” تكشف عن رسائل صادمة وصلتها على الواتساب من...

نشرت فتاة سعودية عبر حساب اتخذته منبراً لها على تويتر ، تغريدة تكشف فيها عن تعرضها للتنمر والمعاناة من الزبائن التي تقوم بتوصيلهم عبر تطبيق “أوبر” للسيارات. وقالت الفتاة عبر حسابها التي أطلقت عليه اسم “مو فاسقة” أن كثير من زبائنها من الجنسين، يعاودون الاتصال بها بعد توصيلها لهم، لينتقدوها بشدة، بما في ذلك السب والشتم. وأوضحت الفتاة في التغريدة ، إنها بنت بدوية، وتعمل في توصيل الركاب منذ حصولها على رخصة قيادة، وتقوم بتوصيل ركاب من الجنسين، لكنها تسمع منهم في محادثات خاصة هم من يبدؤها كلمات مثل ”فاسقه وخارجة عن التربية“.

وأوردت الشابة صورة لمحادثة جرت عبر تطبيق ”واتس أب“، ينتقد فيها المرسل عملها وتبرجها كما يقول، قبل أن يشتمها وترد هي عليه بطبيعة الحال. وأثارت تجربة الفتاة ، ردود فعل واسعة بين النشطاء ، إذ نالت الكثير من الدعم والتعاطف من مواطنيها من الجنسين. ودعا كثيرون، ممن قرأوا تجربة الفتاة مع توصيل الركاب، مواطنتهم لإبلاغ الجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يسيئون لها عبر تطبيق ”كلنا أمن“ التابع لوزارة الداخلية، والذي يتيح الإبلاغ وإرفاق ما يتوفر من أدلة كالصور ومقاطع الفيديو عبر الهاتف. كما دعا متعاطفون كثر آخرون، مواطنتهم لتجاهل تلك الرسائل والانتقادات والشتائم التي تحتويها، وطلبوا منها مواصلة العمل وعدم الانشغال بأي عوائق تعترض عملها.