صورة... السعودية تقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المملكة على عتبة تسجيل رقم قياسي عالمي في الموسوعة الشهيرة، من خلال "أكبر مجسم للهجن في العالم".

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وأضافت أنه سيكشف، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحفة فنية عالمية "ستسجل في غينيس كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف"

ويبلغ ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، يحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهارا في المساء بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيحضر فريق من "غينيس" للإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.