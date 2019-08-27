صورة... السعودية تقترب من تسجيل رقم قياسي عالمي

تقترب المملكة العربية السعودية من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بفضل تحفة فنية عالمية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المملكة على عتبة تسجيل رقم قياسي عالمي في الموسوعة الشهيرة، من خلال "أكبر مجسم للهجن في العالم".
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ويبلغ ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، يحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهارا في المساء بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيحضر فريق من "غينيس" للإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.