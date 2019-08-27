السعودية اليوم / تعليم محافظة شرورة ينهي ترحيل الكتب للمدارس



نجران 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة, ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بكافة المدارس بالمحافظة والمراكز التابعة لها وذلك ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440 - 1441 هـ .‬

وأفاد أمين أمانة التعليم بالمحافظة ماجد المالكي, أن ترحيل المقررات تم وفق خطة زمنية محددة منذ اللحظة الأولى لوصولها للمستودعات ‬من قبل الوزارة، ووزعت على المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور بعد وضع خطة جغرافية بدأت من الأسبوع الماضي، تم من خلالها تغطية جميع مدارس المحافظة و المراكز التابعة لها .

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13:54ت م

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