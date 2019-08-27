السعودية اليوم / تدريب عملي بالجامعة العربية حول مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة



القاهرة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

تنظم جامعة الدول العربية غدًا تدريبًا عمليًّا بعنوان "مراكز الفِكْر العربية والتنمية المستدامة"، بمشاركة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإستراتيجية في الدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالتنمية المستدامة، ومراكز البحوث والدراسات العربية.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن التدريب يهدف إلى تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال طاولة مستديرة "عصف فكري"، لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

وسيناقش التدريب أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيمي لمراكز الفكر والتنمية المستدامة ،وأدوار ومهام مراكز الفكر العربية والتحديات التي تواجهها ،ودور مراكز الفكر العربية في مجال الوعي ،وأهداف التنمية المستدامة ودعمها وتعزيزها ومناقشات مفتوحة "عصف فكري" حول: معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وأهداف التنمية المستدامة وتوطينها.

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13:30ت م

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