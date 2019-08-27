السعودية اليوم / محافظة الدرب تبحث عن حلول عاجلة لطريق " منشبة "



الدرب 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

عقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أمس ، اجتماعًا مع رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن محسن خرمي, ومندوب إدارة الطرق بجازان هادي بن علي شعبان، وعدد من الجهات الأمنية ، وذلك في صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الحلول الأولية والعاجلة لطريق "منشبة" ، للخروج بحلول فورية لمعالجته.

من جهة ثانية، رأس المحافظ ، الاجتماع الأمني بالمحافظة لبحث الاستعدادات لليوم الوطني ومناقشة الخطة الأمنية التي وضعت بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والبرامج المعدة من قبلهم.

ولفت القحطاني ، عقب الاجتماع ، إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني سيكون بما يتناسب مع مكانته الوطنية ولما لهذه المناسبة الكبيرة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي وبناته.

// انتهى //

13:11ت م

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