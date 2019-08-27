السعودية اليوم / محافظ النبهانية يدشن مهرجان العسل الأول



النبهانية 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

دشن محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيى أمس، انطلاقة فعاليات مهرجان العسل الأول الذي تنظمه بلدية محافظة النبهانية، وذلك في منتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة.

ويتضمن المهرجان الذي تستمر أعماله خمسة أيام، فعاليات متنوعة ومتعددة تشمل فعاليات ترفيهية مختلفة مثل مسرح الطفل والفرق الشعبية والإنشادية والأمسيات الشعرية وركن المطبخ الشعبي، إلى جانب أجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة، وأجنحة المشاركين من منتجي العسل، وركن الأسر المنتجة، وركن البناء والزراعة القديمة، إضافة إلى السحوبات اليومية على العديد من الجوائز القيمة.

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13:09ت م

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