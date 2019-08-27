السعودية اليوم / "التعليم" تطلق برامج تدريبية لأكثر من 10 آلاف معلم و معلمة



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي, بالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق, برنامجا تأسيسيا لأكثر من 10 آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد .

وتضمن البرنامج تدريبات ،هي: "تقويم المعلم الجديد" والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة لموضوعات حقوق المعلم وواجباته، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي .

كما شهدت إجازة صيف هذا العام تدريب 190 ألف معلم ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة اثنتين وعشرين كلية تربية تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات

// انتهى //

13:05ت م

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الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنهت وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي, بالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق, برنامجا تأسيسيا لأكثر من 10 آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد .وتضمن البرنامج تدريبات ،هي: "تقويم المعلم الجديد" والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة لموضوعات حقوق المعلم وواجباته، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي .كما شهدت إجازة صيف هذا العام تدريب 190 ألف معلم ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة اثنتين وعشرين كلية تربية تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية ، حصل خلالها إطلاق 6413 برنامجا تدريبيا.// انتهى //13:05ت م0069

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