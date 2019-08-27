السعودية اليوم / محافظة جدة تشهد تدشين حملة "صحتي في مدرستي" تزامنًا مع العام الدراسي الجديد



جدة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

شهدت محافظة جدة أمس, بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد, انطلاق الحملة الصحية التوعوية "صحتي في مدرستي" التي نظمها مستشفى شرق جدة بمشاركة المراكز التابعة لها, وتستمر على مدى خمسة أيام .

وتهدف الحملة للتواصل ونشر التثقيف الصحي بجميع المدارس و تعريف المجتمع عامة والطلاب وأولياء أمورهم خاصة ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية المطبقة في المدارس وتدعو الجميع للمشاركة في فعاليات الحملة حيث تقوم مجموعة من منسوبي المستشفى والمراكز التابعة لها بتقديم شرح وافٍ للزوار حول النشاطات والمبادرات للخِدْمات المقدمة من برامج توعوية لطلبة المدارس .

كما تعرّف الحملة ببرنامج الفحص الاستكشافي وكيفية إجراءه لجميع الطلاب وطالبات المراحل الدراسية وأيضًا مــن ضمن الأهداف مبادرة خفض معدلات السمنة لــدى الطلبة ( رشاقة ) ، وإجراء فحص كتلة الجسم لجميع طلاب المراحل الدراسية إلى جانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحص لهم وتكون بتواجد عيادات الأسنان المحمولة والمتنقلة لتقديم الخدمة المتكاملة للجميع .

وجرى توزيع الحملة بالأماكن والمراكز التجارية بنصاب مركز لكل حي ، وذلك لاستهداف الفئة المطلوبة من الطلاب والطالبات من عمر خمس سنوات وحتى الثامن عشر وأيضًا أولياء الأمور كذلك لرفع مستوى الوعي .

//إنتهى//

13:05ت م

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