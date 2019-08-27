السعودية اليوم / تعليم الشرقية يشدّد على منع أسطوانات الغاز والطهي ومنع استخدام المباخر في المدارس



الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

شددت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على منع أسطوانات الغاز والمواقد الغازية والبترولية بأنواعها ومنع استعمال المواد القابلة للاشتعال كالأقمشة والستائر وسعف النخل الجاف وما شابهها في ممرات الفصول الدراسية والمختبرات، مؤكدة السماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فورًا وتسهيل مهمتهم دون تأخير.

من جانبه أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، في خطاب وجهه لجميع مدارس البنين والبنات ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بالمنطقة بأنه انطلاقا من المهام التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية المتضمنة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات فإنه ينبغي الإبلاغ بشكل عاجل عن أي حوادث حريق أو حالات طارئة في المدارس التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات والإصابات الخطرة والوَفَيَات التي تحدث أثناء اليوم الدراسي ومسبباتها والإجراءات التي يكون اتخاذها مع إرفاق تقارير الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية لخطط الطوارئ والإخلاء وتدريب منسوبي المدارس ومنسوباته عليها بما لا يقل عن ثلاث خطط في كل فصل دراسي، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل أو الأقفال لأي سبب من الأسباب وخلوها من أي عائق مع ضرورة وجود الإرشادات المؤدية إليها وعدم وضع أي حواجز أو أثاث لإغلاق الممرات أو استحداث غرف في الممرات.

// انتهى //

13:03ت م

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