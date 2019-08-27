شكرا لقرائتكم أكاديمي يطالب بعودة الضرب في المدارس فورًا ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بإعادة الضرب فوراً إلى المدارس وذلك لعلاج المشاكل السلوكية وليست العلمية ، وجاءت المطالبة وفق مقالة بثها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي واحتوت على 24 اقتراحاً علاجيًا تحت عنوان :” إعادة تأهيل التعليم .. تبدأ من هنا ” !!‏

وجاء فيها ما يلي:

عشت وتعايشت في هذا الوسط مُدرساً وإدارياً في التعليم العام ، ثم معيداً فمحاضراً ثم أستاذاً في التعليم العالي، وأرقب إيقاعات التعليم ومخرجاته بشيء من القلق، وأحسَب أنه ومن أجل إعادة تأهيل التعليم وإرجاعه كما كان ، فهذه (بعض) المقترحات العلاجية، والتي أظن أنها (من أهم) أركان إصلاح التعليم .. والله أعلم :‏

‏1.‏ وضع خطة استراتيجية (خريطة الطريق) معتمدة من خبراء التعليم (الميداني)، طويلة الأجل، ولفترة 12 سنة على الأقل، (وهي تعادل ‏وتمثل مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وهذه الخطة تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف والمراحل الزمنية. (الخطة الاستراتيجية عنوان ‏يحتاج إلى تفصيل طويل ليس هذا مكانه).‏

‏2.‏ في حالة الضرورة لتعديل الخطة الاستراتيجية أثناء تطبيقها، فإن المسألة مرهونة برأي فريق العمل المشرف على تنفيذها وفق المشاهدات الميدانية وليس ‏بالوزير. ‏

‏3.‏ تثبيت وزير التعليم (رُبان السفينة) لفترة لا تقل عن 6 سنوات وهي تماثل مرحلة الدراسة الابتدائية، حتى يستطيع تطبيق، ومراقبة، ومتابعة الخطة ‏الاستراتيجية المعتمدة من خبراء التعليم (الميداني).‏

‏4. ‏في حالة الاضطرار لتغيير الوزير بوزير جديد يُلزم الوزير التالي بمتابعة وإكمال الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل تعيينه دون تغيير أو تبديل، فلا ‏يصح إدارياً ولا استراتيجياً بل ولا منطقياً أن الوزير القديم يوجه دفة السفينة ناحية الشمال، فيأتي الوزير الجديد ليوجهها نحو الجنوب فجأة!!، ثم يأتي ‏وزير ثالث يدفعها ناحية الغرب!! وهكذا دواليك .. “فلا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى” !! عندها لك أن تتخيل وضع الوزارة، وإدارة التعليم، والمدارس، والمعلم ‏‏”حيص بيص ..شذر مذر” . ‏

‏5.‏ أن يصدر قرار من الجهات العليا بإلزام الوزير الجديد بمتابعة تطبيق الخطة الاستراتيجية للتعليم وعدم المساس بها، أو أن يبدأ من الصفر، ثم نرجع ‏للمربع الأول!! .. “وكأنك يا بوزيد ما غزيت”. ‏

‏6.‏ أن يُختار الوزير من الوسط التعليمي (فقط) وكما قال الأول: “أهل مكة أدرى بشعابها” (وهذا ركن من أركان إعادة تأهيل التعليم)، فإن لم .. فما أقل أن ‏يكون لديه من الخبرة والمعرفة في هذا المجال ما يشفع له بقيادة السفينة إلى بر الأمان.

‏‏7.‏ أن يكون وكلاء الوزارة من الوسط التعليمي أيضاً. ‏

‏8.‏ العودة للاختبارات (التقييم) الفصلية والسنوية، مع تحديثها لتتناسب مع العصر، ( بالمناسبة كتبت هذا الضابط قبل صدور قرار وزير التعليم د. حمد ‏آل الشيخ عن إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع) قلت: وهذا يؤيد ما ذكرته سابقاً أن لكل وزير فريق عمل، يقوم مع الوزير بتغيير اتجاه ‏الإبحار إلى بر الأمان ـ زعموا ـ بسبب عدم وجود خريطة الطريق المعتمدة!!.‏

‏9. أن يكون إعداد الاختبارات النهائية لجميع المراحل من الوزارة مباشرة؛ حتى نقطع الطريق على الملخصات، والحذف من المقررات الدراسة من قبل مُعلم ‏غير مسؤول.‏

‏10. العودة لآلية النجاح والرسوب المعمول بها سابقاً لجميع المراحل، وممكن تحديثها وفق آلية تتناسب والعصر الحديث.‏

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‏11.‏ إعادة الضرب فوراً، (لعلاج المشاكل السلوكية وليست العلمية) ويوكل له فقط القائد ووكيله، وفق آلية مجازة شرعياً، وطبياً، ونفسياً، وأن يقع التأديب ‏البدني تحت عدسة كاميرا الإدارة (وقبل أن تردّ على هذه النقطة أو تعترض اقرأ الضابط كلمة كلمة، حرفاً حرفاً).‏

‏12. منع فتح المدارس في بيوت مستأجرة إلا في أضيق الظروف.‏

‏13. تكريم المعلم، واحترامه، وحمايته، وإعادته إلى مكانته السابقة.‏

‏14. ألا يتجاوز نصاب المعلم عن 20 حصة في الأسبوع.‏

‏15. ألا يتجاوز عدد المقررات الدراسية للطلاب والطالبات عن 10 مقررات في السنة على الأكثر، وأن يكون في الفصل الأول 5 مقررات ثم ينتهي منها، وفي ‏الفصل الثاني 5 مقررات أخرى ثم ينتهي منها، وهذا سيجعل الطالب يُركز أكثر عندما يكون المنهج متصلاً.‏

‏16. ألا يتجاوز عدد الحصص العلمية في اليوم عن 5 حصص فقط، بالإضافة لحصتين عمليتين كالرياضة والرسم وفنون عملية وحرفية متنوعة مدة كل ‏واحدة منها ساعة كاملة.‏

‏17. ألا يتجاوز عدد الطلاب والطالبات في الفصل عن 20 طالباً في الصفوف الأولية، وعن 25 طالباً في غيرها.‏

‏18. التركيز على منهج السلوك والأخلاق في الصفوف الثلاثة الأولى، من دون مزاحمتها بأي مادة أخرى غير القراءة والكتابة والخط فقط.‏

‏19. أن تُنقح المناهج من الحشو والتكرار.‏

‏20. أن يُقرر على الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية مقررات مهنية عملية في ورشة المدرسة المهنية الخاصة؛ لمعالجة بعض المشاكل العملية والتقنية التي ‏نواجهها في المنزل وفي غيره. ‏

‏21. أن يوكل تنظيف الفصول وأفنية المدرسة لطلابها بإشراف مدرسيها، فهذا أكبر هدف لتوطين النشء على العمل والتواضع، وما طبقه في المدرسة سيفعله ‏في غرفته في منزله في حديقته في متنزهاته في كل موضع وموقع يرده.‏

‏22. من أسباب كره الطالب للمدرسة … هيئة المبنى، كثير من المقررات أكبر من مستواه العمري، كثرة الحصص، خلو المدرسة من الترفيه أو الحصص ‏العملية، أحياناً يكون من بعض المعلمين غير مؤهلين للتعامل مع الطلاب.‏

‏23. إيجاد ساعة كل أسبوع عبارة عن ورشة عمل بعنوان (المدرسة في أسبوع) عبارة عن لقاء تربوي تعليمي، وتغذية راجعة تجمع مدرسي المدرسة مع الإدارة، ‏ومحاضر مختص قد يكون مشرفاً في التعليم، يُعنى بالنصف الأول من الورشة بتنمية مهارات المعلم، والنصف الثاني بمناقشة أهم العوائق والمشاكل أو ‏الإيجابيات خلال هذا الأسبوع، ورفع التوصيات إن وجدت لإدارة التعليم، ومن ثم للوزارة، (تخيل خلال العام الدراسي ستجتمع مئات التوصيات ‏والملاحظات والتي ستكون مناراً وفناراً لرُبان السفينة في توجيهها لبر الأمان). ‏

‏24. تعمدت تجاهل ما يخص المعلم وتأهيله، وما يخص المقررات الدراسية وتفاصيلها لأن هذه المرحلة تالية لما سبق، ولها موضوع منفرد.