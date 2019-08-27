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2019-08-27 وظائف صحية بـ مستشفى قوى الأمن بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة صحية بمجال مُكافحة العدوى، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُمارس مُكافحة العدوى Infection Control Practitioner)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مُمارس مُكافحة العدوى (Infection Control Practitioner). Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) مع دورة خاصة في علم الأوبئة، ومكافحة العدوى.

3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التمريض منها خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مُكافحة العدوى. موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/27م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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