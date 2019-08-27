وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة بالمجال الأمني، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أمن الأنظمة (Systems Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

3- أخصائي أمن الشبكات (Network Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

4- أخصائي أمن نظم المراقبة الصناعية (Industrial Control System Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

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5- أخصائي أمن التطبيقات (Applications Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/27م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من التفاصيل ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي أمن الأنظمة (Systems Security Specialist):

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2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist):

اضغط هنا

3- أخصائي أمن الشبكات (Network Security Specialist):

اضغط هنا

4- أخصائي أمن نظم المراقبة الصناعية (Industrial Control System Security Specialist):

اضغط هنا

5- أخصائي أمن التطبيقات (Applications Security Specialist):

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