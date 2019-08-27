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سحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع , محافظة بدر, محافظة المهد, العيص, محافظة العلا, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة )، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).
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