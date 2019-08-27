الارشيف / اخبار السعوديه

نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-27

نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

كشف مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، عن نتائج التحقيق في احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية بمطار جدة.

Advertisements

وقال المكتب “تلقينا بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها”.

وأضاف المكتب: “نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرارٌ طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا