نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - جدة

كشف مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، عن نتائج التحقيق في احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية بمطار جدة.

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وقال المكتب “تلقينا بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها”.

وأضاف المكتب: “نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرارٌ طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة”.