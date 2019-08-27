- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
كشف مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، عن نتائج التحقيق في احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية بمطار جدة.
وقال المكتب “تلقينا بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها”.
وأضاف المكتب: “نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرارٌ طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج التحقيق في احتكاك طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.